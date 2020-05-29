Hakkari'de 12 kilo 300 gram eroin ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilde 12 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilde 12 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesinde Efeler Polis Kontrol Noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 12 kilo 300 gram eroin bulundu.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA