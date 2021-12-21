Derecik'te 119 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi - Haberler
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Derecik'te 119 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Derecik'te 119 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yapılan aramada saman balyaları altına gizlenmiş vaziyette 119 adet ruhsatsız av tüfeği ve 100 bin adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde yapılan aramada saman balyaları altına gizlenmiş vaziyette 119 adet ruhsatsız av tüfeği ve 100 bin adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Derecik ilçesi Ortaklar Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir aracın kasasında yapılan aramada saman balyaları altına gizlenmiş vaziyette 119 adet ruhsatsız av tüfeği, 100 bin adet 9 mm. çapında kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Derecik'te 119 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

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