Hakkari'de 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
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Hakkari'de 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kapanan 11 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

30.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:10
Hakkari'de 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

(İHA) – 'de kapanan 11 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Hakkari genelinde kapanan köy ve mezra yolları, il özel idaresi karla mücadele ekibinin geceli gündüzlü çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açılıyor. Halen kapalı olan 11 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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