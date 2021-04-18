Hakkari'de 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Hakkari'de 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 60 kilogram baz morfin ve 45 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 60 kilogram baz morfin ve 45 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova ilçesi kırsalında operasyon düzenleyen ekipler, 60 kilogram baz morfin ve 45 kilogram eroin buldu.

Uyuşturucuyu taşıyan 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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