Hakkari'de 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi
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Narkotik, Hakkari, Polis, 3. Sayfa

Hakkari'de 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'de 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildiHAKKARİ – Hakkari'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta narkotik köpeği Pars ile yapılan aramada 102 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

10.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:22
Hakkari'de 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'de 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ – Hakkari'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta narkotik köpeği Pars ile yapılan aramada 102 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 6 Mart 2020 tarihinde ortak çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesinden batı illerine araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi alınmıştır. Yüksekova-Van kara yolu üzerinde durdurulan araçta narkotik köpeği Pars ile yapılan kontrollerde, aracın dorse bölümünde zulalanmış şekilde 200 paket içerisinde 102 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak işlem başlatılmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Hakkari'de 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: İHA

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Hakkari'de 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

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