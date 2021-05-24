Hakkari'de 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
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Hakkari'de 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'de 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terörün finans kaynağına bir darbe daha... Hassas burun Ayzek'in de yardımıyla Yüksekova'da 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet Müdürlüğü." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, narkotik köpeği Ayzek ile ele geçirilen uyuşturucu paketlerinin olduğu bir fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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