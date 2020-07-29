Hakkari'de 1000 kişilik tribün yapımına başlandı
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Hakkari'de 1000 kişilik tribün yapımına başlandı

Hakkari'de, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Merzan Futbol Sahası yanında yapılacak 1000 kişilik tribünün temeli atıldı.

Hakkari'de 1000 kişilik tribün yapımına başlandı
29.07.2020 19:18 | Son Güncelleme: 29.07.2020 20:03

Hakkari'de, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Merzan Futbol Sahası yanında yapılacak 1000 kişilik tribünün temeli atıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kentte yeni hizmet ve yeni yatırımların devam ettiğini söyledi.

Stadın yanında 1000 kişilik tribün yapımına başlandığını belirten Akbıyık, "Kulüplerimize de ihtiyaçlarını görecek yerler yapıyoruz. Hakkari'de spora ciddi yatırım yapılıyor. Hakkari'nin çocukları, gençleri gerek ulusal gerekse de uluslararası müsabakalarda çok güzel sonuçlar alıyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle geçen aylarda protokol imzaladıklarını dile getiren Akbıyık, şunları ifade etti:

"Bunun sonucunda da 41 milyon 500 bin liralık yatırım kapsamında Hakkari merkezi, ilçeleri ve beldelerinde, her birinde 2-3 tesis yapılmak üzere çalışmalara başladık. Hayırlı, uğurlu olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Toto Genel Müdürümüze, bizi her zaman destekleyen İçişleri Bakanımıza Hakkari halkı adına teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz."

Törende, kurban kesildi, dua okundu ardından tribünün temeli atıldı.

Akbıyık, Valilik ve İl Özel İdaresi desteğiyle kentteki 14 amatör spor kulübüne dağıtılmak üzere hazırlanan 70 bin liralık nakdi yardım çekini kulüp yöneticilerine verdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz de katıldı.

İnşa edilecek tribünde, soyunma ve hakem odaları, depo ve protokol bölümü de olacak.

Kaynak: AA

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