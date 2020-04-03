Hakkari'de 1000'er TL'lik yardımlar artık evde ödenecek
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Hakkari'de 1000'er TL'lik yardımlar artık evde ödenecek

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' kapsamında yapılacak 1000'er TL'lik ödemelerin artık evlerde görevliler tarafından teslim edileceğini söyledi.

03.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:49
Hakkari'de 1000'er TL'lik yardımlar artık evde ödenecek

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' kapsamında yapılacak 1000'er TL'lik ödemelerin artık evlerde görevliler tarafından teslim edileceğini söyledi.

Valilik toplantı salonunda Vali İdris Akbıyık başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, PTT Başmüdürü Fesih Çelik ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Sait Abdullahoğlu katıldı. Toplantıda gazetecilere açıklamada bulunan Vali İdris Akbıyık, dünyanın her yerinde büyük sıkıntıya neden olan korona virüsle ilgili Hakkari'de her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Vali Akbyık, "İlimizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alan ailelere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' çerçevesinde 1000'er lira destek sağlandı ve bu ödemeler iki gündür yapılmaktadır. Bu nedenle PTT şubelerinin önünde kalabalıklar oluşmaktadır. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Türkiye'de şu anda toplantılar yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Ulaştırma ve Altyapı ile İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda şöyle bir karara varıldı; artık vatandaşlarımız PTT'ye gelip bu biner lirayı kendileri almayacak. Vatandaşlarımıza ödemelerini 3 Nisan 2020 Cuma gününden itibaren emniyet, jandarma, PTT ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerimiz eliyle hanelerinde teslim edeceğiz" dedi.

Virüsün ülkenin her yerine yayıldığını ve vaka sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Vali Akbıyık, "Bu virüs ilimizde de var. Biz de bu doğrultuda tedbirlerimizi en üst düzeyde ve en hassas şekilde günün 24 saatinde almaya çalışıyoruz. İl dışından gelenleri karantinaya alıyoruz. İlimizin girişlerinde sağlık taraması yapıyoruz. Sıkıntılı olanları direk hastanede karantinaya alıyoruz. Diğerleri de evlerinde sağlık görevlilerimiz tarafından takip ediliyor. Birçok tedbir alındı. Bu tedbirlere karşı da cezai yaptırımlar da var. Bunu tabii ki uygulamak istemiyoruz. Ama Hakkari halkı buna en üst düzeyde uymaya gayret gösteriyor. Vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanlığımız, Bakanlıklarımız ve valiliğimiz tarafından gerek sokağa çıkma gerekse de diğer hususlarda alınan tedbirlere en üst düzeyde uyacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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