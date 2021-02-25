Hakkari'de 100 litre asit anhidrit ele geçirildi
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Hakkari'de 100 litre asit anhidrit ele geçirildi

25.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:42
Hakkari'de 100 litre asit anhidrit ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 100 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 100 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, dün Yüksekova ilçesi Dilektaşı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, çeşitli ebatlardaki 2,5 ve 25'er litrelik 13 bidonda uyuşturucu yapımında kullanılan 100 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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