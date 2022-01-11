Hakkari'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Gazeteciler Cemiyeti (HGC) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kent merkezindeki bir otelde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, gazetecilerin ve idarecilerin gününü kutladı.

Kentin değişip, dönüştüğünü ve en güzel günlerini yaşadığını belirten Akbıyık, " Hakkari'nin en uç noktasında da huzur var. Terör diye, uyuşturucu diye bir gündemimiz yok. Bir taraftan terör ve uyuşturucu ile mücadele ederken diğer taraftan da Hakkari'yi geliştirmek, kalkındırmak ve dönüştürmek için sizlerle beraber güzel hizmetler yapıyoruz." diye konuştu.

Müzik dinletisinin sunulduğu programda gazeteciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanlarına plaket takdim edildi.

Programa, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum amirleri, gazeteci Çetiner Çetin, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, kanaat önderleri, HGC Başkanı Hakan Taş, kent merkezi ve ilçelerinde görev yapan basın mensupları ile iş insanları katıldı.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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