Hakkari'de 10 kişi istihdam edilecek Hakkari Milli Eğitim İl Müdürlüğü bünyesinde 10 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Hakkari Milli Eğitim İl Müdürlüğü bünyesinde 10 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünden (İŞKUR) yapılan açıklamaya göre, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okullarında 10 kişi istihdam edilecek.

5'i temizlik, 2'si güvenlik ve 3'ü ön büro elemanı olmak üzere 10 kişinin alınacağını iş için başvuruların 11-16 Mart tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA