Hakkari'de 10 kilo 750 gram eroin ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de 10 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de 10 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Güngör Mahallesi kırsalında dün yapılan aramada, 10 paket halinde 10 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Suriyeli saldırgan yoldan geçen kadına yumruk attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Suriyeli saldırgan yoldan geçen kadına yumruk attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title