Hakkari'de 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

23.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:42

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 22 Ocak Çarşamba günü Yüksekova-Esendere kara yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA