Hakkari'de 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'de 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

31.07.2019 17:29
Hakkari'de 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Şapatan Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol ve Uygulama Noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araç ise trafikten men edildi. Araç sürücüsüne 2 bin 455 TL idari trafik para cezası uygulanırken, adli tahkikatın devam ettiği bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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