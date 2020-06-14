Hakkari'de 10 bin kök Hint keneviri ve terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 bin kök Hint keneviri ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 bin kök Hint keneviri ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari ve Van İl Jandarma komutanlıklarına ekiplerce terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, merkez Aksu köyü Pınarca mevkisinde (Faraşin bölgesi) yapılan hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatılan açıklamada, yıl boyunca zorlu iklim ve coğrafi şartlara rağmen gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla teröristlere göz açtırmayan jandarma ekiplerinin, bölgede geniş çaplı operasyon başlattığı vurgulandı.

Açıklamada, yapılan arama tarama neticesinde terör örgütü PKK'nın finans kaynağı olarak kullanılmak üzere yetiştirilen yaklaşık 10 bin kök Hint keneviri, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 9 şarjör, 4 el bombası, 2 el dürbünü, 2 termal şemsiye, aksiyon kamerası, termal kamera, lazer metre, 2 sırt çantası, çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanın bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA