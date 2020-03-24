Hakkari'de 1 kilo 300 gram eroin ve 226 av tüfeği ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ve Derecik ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu, av tüfeği ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ve Derecik ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu, av tüfeği ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ve Derecik ilçelerinde yapılan çalışmalarda 1 kilo 300 gram eroin, 25 uyuşturucu hap, 17 gram esrar, 3 bin paket gümrük kaçağı sigara, 226 av tüfeği ve 198 av tüfeği şarjörü bulundu.

Kaynak: AA