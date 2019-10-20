Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

20.10.2019 11:47
Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şemdinli'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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