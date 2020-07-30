HAKKARİ Dağcılar, Sümbül Dağı'nda geçen yıl keşfedilen mağarayı gezdi
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HAKKARİ Dağcılar, Sümbül Dağı'nda geçen yıl keşfedilen mağarayı gezdi

Dağcılar, Sümbül Dağı'nda geçen yıl keşfedilen mağarayı gezdiHAKKARİ'de bir grup dağcı ve doğasever, Sümbül Dağı'nda geçen yıl keşfedilen mağarayı gezdi.

30.07.2020 10:45 | Son Güncelleme: 30.07.2020 10:53

Dağcılar, Sümbül Dağı'nda geçen yıl keşfedilen mağarayı gezdi

HAKKARİ'de bir grup dağcı ve doğasever, Sümbül Dağı'nda geçen yıl keşfedilen mağarayı gezdi. Doğaseverler, sarkıt, dikit ve sütunlarıyla hayranlık uyandıran mağaraya girip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hakkari'de bir grup dağcı, geçen yıl yaptıkları faaliyetler sırasında Sümbül Dağı'nda mağara buldu. Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) Kurucu üyesi ve Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertunç, 17 dağcı ve doğaseverle birlikte, koronavirüs salgınının ardından başlatılan kontrollü normalleşme süreciyle, bölgeye doğa yürüyüşü düzenlediklerini belirtti. Dağcı ve doğaseverler, sarkıt, dikit ve sütunlarıyla hayranlık uyandıran mağaraya girip, hatıra fotoğrafı çektirirdi. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 3 bin 650 rakımlı Sümbül Dağı'nın yamacında bulunan mağara, sahip olduğu görüntüsüyle de hayranlık uyandırıyor.

CİSAD Kurucu üyesi ve Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertunç, Daha önce Derecik ilçesinin Balkaya Dağları ile Hakkari merkeze bağlı Geçimli köyünün Uryentan Mağaları'nı keşfetmiştik. Geçen yıl da Sümbül Dağı'nın yamacında bir mağara tespit edildi. Derneğimize üye 17 dağcı ve doğasever, tespit edilen mağaraya faaliyet düzenledi. Sütun, sarkıt ve dikitlerin çok yoğun olduğu mağara adeta doğaseverleri büyülüyor. Sümbül Dağı'nın zor etabını kullanan doğaseverler mağarayı gezdi. Bu ve buna benzer mağaralar bölge turizmine kazandırılmalı dedi.

HAKKARİ Dağcılar, Sümbül Dağı'nda geçen yıl keşfedilen mağarayı gezdi

Kaynak: DHA

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