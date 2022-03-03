Hakkari-Çukurca yoluna çığ düştü, çığ tüneli olası faciayı önledi

HAKKARİ'de etkili olan karla karışık yağmur, Hakkari-Çukurca karayolunda çığ düşmesine neden oldu. Çığ düşen karayoluna 2013 yılında yapılan çığ tüneli olası faciayı önledi. Vatandaşlar tarafından çığın düşme anı cep telefonuyla kaydedildi. Çığ nedeniyle Zap Suyu'nun yönü kısa süreliğine değişti.

Kentte etkili olan karla karışık yağmur, Hakkari-Çukurca karayolunun 7'ncı kilometresine çığ düşmesine neden oldu. Kentteki 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'nın eteklerinden, kar yığınlarının karayoluna doğru indiğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Tonlarca ağırlığındaki kar yığını, Karayolları tarafından 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından Hakkari- Çukurca karayoluna 2013 yılında yaptırılan 408 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki çığ tünellerinin üzerine düştü. Zamanında tedbir amaçlı yapılan bu tüneller sayesinde olası facia önlenmiş oldu. Düşen çığ nedeniyle Zap Suyu'nun yönü de bir süreliğine değişti.