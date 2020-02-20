Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü
Haberler » 3. Sayfa » Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü - Haberler

Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü

Hakkari-Çukurca kara yolunun 12'nci kilometresine çığ düştü.

20.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:42
Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü

Hakkari-Çukurca kara yolunun 12'nci kilometresine çığ düştü.


Hakkari'de üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı, birçok köy yolunun kapanmasına ve çığ düşmesine neden oldu. Hakkari-Çukurca kara yolunun 12'nci kilometresinde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi yakınlarına çığ düşmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olay sonrası Karayolları ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. 1 saatlik çalışmanın ardından kara yolunun tek şeridi ulaşıma açıldı.


Çığ nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler, sabahın erken saatlerinde aynı bölgeye iki ayrı çığın düştüğünü, bu nedenle yolda mahsur kaldıklarını söyledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler