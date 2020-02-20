Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü
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Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü

Hakkari'de, çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla açıldı.

20.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:16
Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü

'de, çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla açıldı.

Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle Hakkari-Çukurca kara yolunun Kunebız Tüneli yakınına çığ düştü.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu açtı.

Araçlarıyla bekleyen vatandaşlar çığın temizlenmesiyle Çukurca'ya hareket etti.

Kaynak: AA
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