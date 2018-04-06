Hakkari Çukurca'da Teröristlerden Hain Tuzak: 2 Şehit, 1 Yaralı

Çukurca'da teröristlerden hain tuzak: 2 şehit, 1 yaralı (2)

ŞEHİT ASKERLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu şehit olan Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Kırklareli'nin Kofçaz ilçes nüsusuna kayıtlı Uzman Çavuş Anıl Yalap için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ak Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Hakkari Belediye Başkan vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, polis ve askeri yetkililer katıldı.

Şehit cenazelerinin tören alanına getirilişinden sonra saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından da bir süre omuzlarda taşınan şehitlerin cenazeleri memleketlerine gönderilmek üzere helikopterle Van'a uğurlandı.