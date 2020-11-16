Son dakika: Çukurca'da şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi
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Son dakika: Çukurca'da şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

16.11.2020 21:31 | Son Güncelleme: 16.11.2020 21:50

Son dakika haber... Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle birlikte geldikleri ilçeye bağlı Söğütlügöl köyündeki anne Fatma, baba Salim ve şehidin eşi Hatice Topuksuz'a acı haberi verdi.

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asılırken, aile yakınları da baba evine gelerek taziyede bulundu.

Uzman Çavuş Topuksuz'un 2 yıl önce evlendiği ve 7 aylık bir bebeği olduğu belirtildi.

Son dakika: Çukurca'da şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi
Son dakika: Çukurca'da şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi
Son dakika: Çukurca'da şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi
Son dakika: Çukurca'da şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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