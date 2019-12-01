Hakkari çukurca'da 'kış lastiği' uygulaması
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Hakkari çukurca'da 'kış lastiği' uygulaması

Çukurca'da 'kış lastiği' uygulamasıHakkari'nin Çukurca ilçesinde polisin yaptığı kış lastiği uygulamasında, kurala uymayan sürücülere para cezası kesildi.

01.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:45
Hakkari çukurca'da 'kış lastiği' uygulaması

'da 'kış lastiği' uygulaması

'nin Çukurca ilçesinde polisin yaptığı kış lastiği uygulamasında, kurala uymayan sürücülere para cezası kesildi.

Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarının yaşandığı ilçede kış lastiği uygulaması yaptı. İlçe girişindeki polis kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, yolda geçen araçları tek tek durdurarak, kontrol etti. Sürücüleri kış lastiği konusunda bilgilendiren ekipler, kurala uyan sürücülere teşekkür ederken, uymayanlara ise idari para cezası kesti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Hakkari çukurca'da 'kış lastiği' uygulaması
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