HAKKARİ Çinli gelinin kızı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HAKKARİ Çinli gelinin kızı oldu

Çinli gelinin kızı olduHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden Singapur'a, oradan da Çin'e yerleşerek burada lokanta işletmeciliği yapan Kurtuluş Çapraz (39), 2 yıl önce Çinli Shan Shan (33) ile evlendi.

10.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:41

Çinli gelinin kızı oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden Singapur'a, oradan da Çin'e yerleşerek burada lokanta işletmeciliği yapan Kurtuluş Çapraz (39), 2 yıl önce Çinli Shan Shan (33) ile evlendi. Çin'de yaşayan ancak pandemi nedeniyle 3 ay önce Yüksekova'ya dönen çiftin, kız bebekleri oldu.

Yüksekova'da yaşayan Kurtuluş Çapraz, iş bulamayınca 12 yıl önce Singapur'a gitti. Burada bir lokantada aşçı olarak çalışan Çapraz, gelen bir teklif üzerine Çin'e gitmeye karar verdi. Çin'de lokantada bir süre aşçı olarak çalışan Kurtuluş Çapraz, daha sonra kendi işletmesini açtı. Çapraz, iş çıkışı oturduğu bir kafede ise Çinli Shan Shan ile tanıştı. 7 yıl arkadaşlık yapan Çapraz ve Shan hayatlarını birleştirmeye ve düğünlerini Türkiye'de yapmaya karar verdi. Gelin Shan Shan, düğün için yaklaşık 2 yıl önce annesi ile birlikte Kurtuluş Çapraz'ın Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki evine geldi. Çift, Yüksekova'da yapılan düğünle dünyaevine girdi. Çift, düğünün ardından tekrar Çin'de yaşamaya başladı.

Çapraz, Vuhan kentinde koronavirüs vakalarının görülmeye başlaması ve dünyayı etkilemesi üzerine de hamile olan eşi Shan'ı alarak, 3 ay önce memleketi Yüksekova ilçesine geldi. Hamileliğinin son aylarını eşinin memleketinde geçiren Shan, sancılarının başlaması üzerine önceki gün doğum yapmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altında bulunan Shan, dün bir kız bebek dünyaya getirdi. Anne Shan Shan, eşiyle birlikte çok mutlu olduklarını, kızlarına 'Meryem' adını verdiklerini, kendisi ile yakından ilgilenen doktoru Kadın Hastalıkları Uzmanı Mehmet Cömert'e çok teşekkür ettiğini söyledi. Büyük sevinç yaşadığını anlatan baba Çapraz da doğuma bir ay kala gelmeyi planladıklarını ancak Çin'de başlayan koronavirüs nedeniyle kararlarını değiştirip geliş tarihini erkene almak zorunda kaldıklarını belirterek, "Kızımın dünyaya gelmesi bize büyük mutluluk yaşattı. Düğünümüzü burada yapmıştık. Kızım da burada dünyaya geldi. Eşimin ailesi bizden daha heyecanlı, sürekli telefonla görüşüyoruz. Ayrıca eşim de ailenin tek çocuğu. Bebeğimiz dünyaya geldikten sonra kucağımıza alıp hemen görüntülü olarak görüştük. Onlar da ilk torunlarını görmenin mutluluğunu yaşadı. Ayrıca akrabalarıyla bir araya gelip, Meryem'in dünyaya gelişini kutladılar. Büyük bir sevinç içindeyim" dedi. Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Cömert ise, Yüksekova'nın ilk ve tek Çinli bebeğini dünya getirdiklerini belirtti. Dr. Cömert, "Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Çin Halk Cumhuriyeti'nden Yüksekova'ya gelen gelinimizin sezaryenle ameliyatını gerçekleştirdik. Burada misafir ettik. Elimizden geldiği kadar ona yardımcı olmaya çalıştık. Umarım beğenmiştir. Sağlıklı bir kız bebekleri oldu" diye konuştu.

HAKKARİ Çinli gelinin kızı oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Korona tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir
Korona tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Muş Süleyman Soylu Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Kenan Doğulu Yasmin Erbil Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil
Spor Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: HAKKARİ Çinli gelinin kızı oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 11:44:09. #1.14#
title