HAKKARİ Çinli gelin bebeğiyle Yüksekova'da mutlu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HAKKARİ Çinli gelin bebeğiyle Yüksekova'da mutlu

Çinli gelin bebeğiyle Yüksekova'da mutluHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden Singapur'a, oradan da Çin'e yerleşerek burada lokanta işletmeciliği yapan Kurtuluş Çapraz (39), 2 yıl önce Çinli Shan Shan (33) ile evlendi.

HAKKARİ Çinli gelin bebeğiyle Yüksekova'da mutlu
23.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:49

Çinli gelin bebeğiyle Yüksekova'da mutlu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden Singapur'a, oradan da Çin'e yerleşerek burada lokanta işletmeciliği yapan Kurtuluş Çapraz (39), 2 yıl önce Çinli Shan Shan (33) ile evlendi. Çin'de yaşayan ancak pandemi nedeniyle 3 ay önce Yüksekova'ya dönen çiftin, kız bebekleri oldu. Meryem adını veren bebek, Çapraz ailesinin neşe kaynağı oldu.

Yüksekova'da yaşayan Kurtuluş Çapraz, iş bulamayınca 12 yıl önce Singapur'a gitti. Burada bir lokantada aşçı olarak çalışan Çapraz, gelen bir teklif üzerine Çin'e gitmeye karar verdi. Çin'de lokantada bir süre aşçı olarak çalışan Kurtuluş Çapraz, daha sonra kendi işletmesini açtı. Burada Çinli Shan Shan ile tanışan Çapraz, 7 yıl süren arkadaşlığın ardından evlenme kararı aldı. Çapraz ve Shan, düğünlerini ise Türkiye'de yapmayı kararlaştırdı. Gelin Shan Shan, düğün için yaklaşık 2 yıl önce annesi ile birlikte Kurtuluş Çapraz'ın Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki evine geldi. Yüksekova'da yapılan düğünün ardından çift, tekrar Çin'de yaşamaya başladı.

Çapraz, Vuhan kentinde koronavirüs vakalarının görülmeye başlaması ve dünyayı etkilemesi üzerine de hamile olan eşi Shan'ı alarak, 3 ay önce memleketi Yüksekova ilçesine geldi. Hamileliğinin son aylarını Yüksekova'da geçiren Shan, sancılarının başlaması üzerine doğum yapmak üzere 2 hafta önce Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altında bulunan Shan, burada bir kız bebek dünyaya getirdi. 'Meryem' adını verilen bebek, Çapraz ailesinin neşe kaynağı oldu.

Büyük sevinç yaşadığını anlatan hala Gülşah Çapraz, "9 aydır Meryem bebeğimizin gelmesini bekliyorduk. Acaba hangi tarafa benzeyecek. Çekik gözlü mü olacak? Yoksa bize mi benzeyecek? diye heyecanla bekliyorduk. Tama bir Melez bebek hepimiz çok sevinçliyiz. Etrafında pervaneyiz hiç bırakmıyoruz." dedi.

Bebeğini Türkiye'de dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu ifade eden Shan Shan, "Annem ve babam Çin'de ama burada kendimi çok güvende hissettim. Hastanedeki çalışanlar çok ilgilendiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bebeğimi Türkiye'de daha güvende dünyaya getireceğimden emindim o nedenle Türkiye'ye geldim. Çin'de de artık ciddi vakalar kalmadı. Korkulacak bir durum kalmadı. Bebeğime burada daha güzel bakabiliyorum zaten birçok şeyi bilmiyorum ama buradaki ailem her şeyi öğretiyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çin'deki ailem ise herhangi bir endişeleri yok bu konuda. Salgın nedeniyle uçaklar gitmediği için ailem gelemedi. Burası zaten benim ikinci ailem. Anneme babamın yokluğunu buradaki ailem kapatıyor. Bir özlem çekmiyorum kendimi çok mutlu hissediyorum." diye konuştu.

Baba Kurtuluş Çapraz ise, gitmek için bebeğin biraz toparlanmasını ve iki aylık olmasını beklediklerini söyledi. Çapraz. "Bebeğimiz şu an bir haftalık. Bebek beli bir aya geldiği zaman uçak seyahati yapabilir. O da iki aylık diye biliyorum. Şu an gidemiyoruz. Meryem'in dünyaya gelmesi ailemin sevincini, mutluluğunu artırdı" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Haber
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Haber
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı
AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı
Uzun süre kullanılan maskeler koronavirüsün yayılma riskini artırıyor
Uzun süre kullanılan maskeler koronavirüsün yayılma riskini artırıyor
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış
Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Cevdet Yılmaz Halife Hafter Binali Yıldırım
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: HAKKARİ Çinli gelin bebeğiyle Yüksekova'da mutlu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 09:51:23. #1.14#
title