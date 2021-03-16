HAKKARİ-CHP Ekonomi Masası heyeti Hakkari'de

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) ekonomi politikalarının anlatılması ve bu yöndeki isteklerin öğrenilmesi amacıyla oluşturduğu Ekonomi Masası heyeti, Hakkari'de iş çevreleri ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile bir araya geldi.