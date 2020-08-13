HAKKARİ Çatıya yarasalar yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
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HAKKARİ Çatıya yarasalar yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor

Çatıya yarasalar yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyorHAKKARİ'nin Biçer Mahallesi'nde, Şükrü Saraçoğlu'nun yaşadığı 3 katlı binanın çatısına yuva yapan yarasalar korkuya neden oldu.

13.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:35

Çatıya yarasalar yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor

HAKKARİ'nin Biçer Mahallesi'nde, Şükrü Saraçoğlu'nun yaşadığı 3 katlı binanın çatısına yuva yapan yarasalar korkuya neden oldu. Binanın en üst katında yaşayanlar, yarasalar nedeniyle koronavirüs endişesi yaşadıklarını bu nedenle eve girmeye korktuklarını söyledi.

Dünya, Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüsle mücadele etmeye devam ederken, kaynağının yarasalar olduğunun ileri sürülmesi, Hakkari'de de bir ailenin endişeye kapılmasına ve korkmasına neden oldu. Biçer Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın en üst katında yaşayan 6 kişilik Saraçoğlu ailesi, 1 haftadır yarasa korkusu yaşıyor. Yarasaların koronavirüs taşıyabileceği endişesi yaşayan aile, daha önce 1-2 tane olan yarasaların sayısının kısa zaman içerisinde 20'yi aştığını belirterek, aynı binanın alt katında oturan yakınlarında geceyi geçirmeye başladı.

Ev sahibi Şükrü Saraçoğlu, yarasaların evinin çatı ve kirişlerine yuva yaptığını söyledi. Yarasaların koronavirüs taşımasından endişe duyduklarını ve geceleri çatı bölümünde gelen yarasa sesler nedeniyle korku yaşamaya başladıklarını anlatan emekli memur Saraçoğlu, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti. Saraçoğlu, "Yaklaşık bir haftadır evimizin çatısına yuva yapmış yarasalar var. Yarasaların sayısı kısa zamanda 15'e 20'ye çıktı. Koronavirüs taşıyorlar diye korkuyoruz, evimize giremiyoruz. Yetkililerden yarasaların doğal ortamlarına götürmelerini istiyoruz" dedi.

HAKKARİ Çatıya yarasalar yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor

Kaynak: DHA

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