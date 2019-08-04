Hakkari bisiklet yoluna kavuşuyor

Hakkari bisiklet yoluna kavuşuyor

Hakkari Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, bisiklet yolunda denetlemelerde bulundu.

4.08.2019 11:03
Hakkari bisiklet yoluna kavuşuyor

Hakkari Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, bisiklet yolunda denetlemelerde bulundu.

Hakkari Belediyesinin kentin birçok noktasındaki çalışmaları devam ediyor. Bazı mahallerde asfalt çalışması, bazı mahallelerde ise arızalan içme suyu şebekeleri onarılıyor. Belediye ekipleri ve encümenler, çevre yolu üzerinde bulunan bisiklet yolunda denetlemelerde bulunarak çalışmaları yakından incelediler.

Belediye yetkilileri, kentin değişik noktalarındaki çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirtiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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