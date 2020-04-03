Hakkari beyaza büründü
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı Kar yağışı altında ilerleyen araçlar Araçların üzerinin karla kaplanması Aracını temizleyen vatandaşlar HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
03.04.2020 22:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:22
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı
Kar yağışı altında ilerleyen araçlar
Araçların üzerinin karla kaplanması
Aracını temizleyen vatandaşlar
HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kaynak: AA