Hakkari Belediyesinden 'şırıngalı çikolata' denetimi

19.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:34

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 'şırınga çikolata' ve benzeri ürünlerin denetimini yaptı.



Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iki çocuğun yaşamını yitirmesine yol açan 'şırınga çikolata' denen ürünün, okul kantinlerinde satılıp satılmadığını tespit etmek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Okul kantinleri ve okul etrafında satış yapan market, büfe ve bakkallarda denetimlerde bulunan ekipler, özellikle 'şırınga çikolata' denen ürüne yönelik denetim yaptı. Ekipler; temizlik, hijyen ve gıda ürünlerinin son kullanım tarihine yönelik kontrollerde de bulundu.



Zabıta ekiplerinin sıkı denetim uyguladığının altını çizen Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "En değerli varlığımız olan çocuklarımızın hayatını tehdit eden, sağlığını bozan her türlü gıda ürününün satışına yönelik kontrol ve denetimler, Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince devam etmektedir. Başta okul kantinleri olmak üzere, her türlü gıda satışı yapılan işletmelerin sahiplerinden de gereken hassasiyeti ve duyarlılığı bekliyoruz. Denetim ve uyarılara rağmen bu tür ürünlerin satışını yapan işletmelere yönelik yasal işlemleri başlatacağız" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA