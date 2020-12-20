Hakkari Belediyesinden şehir temizliği

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarını sürdürüyor.

Daha temiz ve sağlıklı bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren Hakkari Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda da yoğun bir mesai gerçekleştirdi. Çevre Temizlik Amiri Selami Molamehmetoğlu, temizlik personeli ve şoförler; okul çevreleri, mahalle araları, cadde ve sokaklarda sabah saatlerinde 20 personelle temizlik çalışması başlattı.

Kentte günde 6 ton çöp toplayan temizlik ekibi, kısıtlamayı fırsata çevirerek kent merkezinde genel bir temizlik çalışması başlattı. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarda kentin değişik noktalarında etrafa rastgele atılan yaklaşık 3 ton çöp toplatıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, temizlik işleminin periyodik aralıklarla süreceğini belirterek, vatandaşlardan çevreye rastgele çöp atmamaları uyarısında bulundular. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı