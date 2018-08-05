Hakkari Belediyesinden Park Yapımı

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından Merzan Mahallesi'ne modern bir parkın yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Berçelan Mahallesi'nde başlatılan modern park çalışmasının ardından bir müjde de Merzan Mahallesi için geldi. Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından Merzan Mahallesi'nde inşa edilecek olan parkta; modern kamelyalar, dekoratif aydınlatmalar, mega çocuk oyun grubu, modern oturma bankları ve modern peyzaj mimarisi yer alacak.

İlk defa tam donanımlı parka kavuşacak olan Merzan Mahallesi sakinleri, parkın hizmete girmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, bu çalışmalardan dolayı belediye başkanlığı yetkililerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ