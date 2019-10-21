Hakkari Belediyesinden içme suyu çalışması

21.10.2019 12:36

Hakkari Belediyesi ekipleri, yağışlı havaya rağmen çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.



Belediye ekipleri, Merzan Mahallesi Dört Yol bölgesinde arızalanan içme suyu şebekesini onararak, sıkıntıyı kısa sürede giderdi. Kentin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri; içme suyu arızaları ve yol bakım onarım çalışmalarını ise ivedi bir şekilde sürdürüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA