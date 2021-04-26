Hakkari Belediyesinden hummalı çalışma
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Hakkari Belediyesinden hummalı çalışma

Hakkari Belediyesinden hummalı çalışma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni kanalizasyon hattı ve logar çalışmaları ile kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan depoları yıkamadan geçirdi.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni kanalizasyon hattı ve logar çalışmaları ile kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan depoları yıkamadan geçirdi.

Ramazan ayında yoğun bir mesai sarf eden belediye ekipleri, bazen de iftarlarını mahalle sakinlerinin daveti üzerine onlarla birlikte açıyor. Kanalizasyon ekibi, Sümbül Mahallesi Kantar civarı ve Karşıyaka Mahallesi'nde yeni kanalizasyon hattı ve logar çalışmaları yaptı.

Su arıza ekipleri de Otluca köyü Golan hattı üzerindeki çelik hat arızasını giderdi. Ramazan ayı nedeniyle oruçlu olan ekipler, pandemiye rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bazen oruçlarını arıza bölgesinde açmak zorunda kalan ekipler, mahalle sakinlerinin daveti üzerine de zaman zaman onlarla beraber iftar açıyor.

Su dağıtım ekibi, kar erimesiyle bulanıklaşan su sebebiyle tüm depoları yeniden yıkamadan geçirdi. Belediye ekiplerinin hummalı çalışması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - HAKKARİ

Hakkari Belediyesinden hummalı çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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