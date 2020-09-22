Hakkari Belediyesinden 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği
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Hakkari Belediyesinden 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği

Hakkari Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Hakkari Belediyesinden 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği
22.09.2020 12:47 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:50

Hakkari Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 09.00- 17.00 saatleri arasında Hastane Kavşağı'ndan Medeni Sancar Kavşağı'na kadar ki alan yaya ve bisiklet yolu olarak trafiğe kapatıldı. Etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile sporcular katıldı.

Bisikletle Medeni Sancar Caddesi'nden Hastane Kavşağı'na doğru yapılan etkinliğin ardından vali yardımcısı ve beraberindekiler sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliği düzenleyen Hakkari Belediyesi yetkilileri, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir tedbirler almaya ve desteklemeye teşvik eden, çevre ve doğanın korunmasını hedefleyen Avrupa Hareketlilik Haftası'nın her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlandığını gibi Hakkari'de de etkinlikler düzenlediğini belirttiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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