Hakkari Belediyesinden Asfalt Çalışması

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, mahalledeki asfalt çalışmasını inceledi.

Epcim, Yeni Mahalle'de devam eden asfalt çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname ile görevlendirme yapılan belediyece Hakkari'yi daha yaşanabilir kent haline getirmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kentin değişik noktalarında asfalt çalışmaları devam ederken, tüm yolların asfaltlanacağı kaydedildi.