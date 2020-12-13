Hakkari Belediyesi uçurum kabusuna son verdi
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Hakkari Belediyesi uçurum kabusuna son verdi

13.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:03
Hakkari Belediyesi uçurum kabusuna son verdi

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir mahallenin korkulu rüyası haline gelen 30 metre yükseklikteki yaya yoluna bariyer döşeyerek bu sıkıntıdan kurtardı.

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir mahallenin korkulu rüyası haline gelen 30 metre yükseklikteki yaya yoluna bariyer döşeyerek bu sıkıntıdan kurtardı.

Bulak Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi sakinleri, mahallelerinde büyük bir tehlike arz eden 30 metre yüksekliğindeki uçurumlu yaya yola bir çare bulması için Fen İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Mahalleye teknik ekip gönderen Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, tehlikeyi yerinde görerek hemen çalışmalara başladı. 3 gün süren çalışmalar sonucunda 30 metre yükseklikteki uçurumda bulunan yaya yoluna 18 metre uzunluğunda yürüyüş yolu ve bariyer yapıldı. Zübeyde Hanım Caddesi sakinleri, "Alternatif yol olarak kullandığımız yaya yolunun altında 30 metre yükseklikte uçurum bulunuyordu. Her gün buradan geçerken korku ve panik içerisindeydik. Mahallemizin kabusu haline gelmişti. Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne başvurarak bir çare bulmasını istedik. Allah razı olsun ekipler bölgede inceleme yaptıktan sonra hemen çalışmalara başladılar. 30 metre yüksekliğindeki uçurumun kenarına 18 metre bariyer yaparak bizi bu sıkıntıdan kurtardılar Mahalle sakinleri olarak belediye yetkililerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular. - HAKKARİ

Hakkari Belediyesi uçurum kabusuna son verdi
Hakkari Belediyesi uçurum kabusuna son verdi
Hakkari Belediyesi uçurum kabusuna son verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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