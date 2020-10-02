Hakkari Belediyesi personeline uygulamalı eğitim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hakkari Belediyesi personeline uygulamalı eğitim

02.10.2020 16:01 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:05
Hakkari Belediyesi personeline uygulamalı eğitim

İçişleri Bakanlığından Hakkari'ye gelen teknik ekip tarafından belediye birim personeline 'E-Belediye Bilgi Sistemi' projesi kapsamında hazırlanan modüllerin uygulamalı eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığından Hakkari'ye gelen teknik ekip tarafından belediye birim personeline 'E-Belediye Bilgi Sistemi' projesi kapsamında hazırlanan modüllerin uygulamalı eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen 'E-Belediye Bilgi Sistemi' projesi kapsamında Hakkari'ye gelen teknik ekip tarafından belediye meclis salonunda "Gelir Modülü ve alt uygulamaları ile Su Modülü, Bütçe, Muhasebe, Taşınır, Taşınmaz, Harcama Modülü ve Personel Kadro Özlük Modülü" konuları hakkında uygulamalı olarak birim personellerine eğitim semineri verdi.

Verilen eğitim ardından modüllerin pilot belediye olarak belirlenen Hakkari Belediyesinde kademeli olarak devreye alınması sağlanacak olup sisteme geçiş hazırlıkları da eğitim sürecinde takibi yapılacaktır.

1 Ekim tarihlerinde başlayan uygulamalı eğitim seminerinin 5 Ekim'de sona ereceği belirtildi. - HAKKARİ

Hakkari Belediyesi personeline uygulamalı eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ayhan Bilgen Süleyman Soylu Charles Michel Fahrettin Altun Abdulhekin Ayhan
Magazin Arto Hülya Avşar Halil Sezai Aleyna Tilki
Spor Ryan Babel Mbaye Diagne Eddie Newton Robert Prosinecki Vincent Aboubakar
Daha Fazla Uefa Ekim Avrupa Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkari Belediyesi personeline uygulamalı eğitim - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 16:15:07. #1.14#
title