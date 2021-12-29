Hakkari Belediyesi'nde 2021 yılı değerlendirme toplantısı

HAKKARİ (İHA) - HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi tarafından 2021 yılı ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve ilgili birim müdürleri katıldı.

2021 yılında yapılan projelerin ele alındığı toplantıda, 2022 yılında yapılması planlanan projeler de ele alındı. - HAKKARİ

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