Hakkari Belediyesi kayak merkezine sefer düzenledi
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Hakkari Belediyesi kayak merkezine sefer düzenledi

06.03.2021 13:28 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:32
Hakkari Belediyesi kayak merkezine sefer düzenledi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi, kontrollü normalleşme ile birlikte Merga Bütan Kayak Merkezi'ne sefer düzenlemeye başladı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi, kontrollü normalleşme ile birlikte Merga Bütan Kayak Merkezi'ne sefer düzenlemeye başladı.

Hakkari Belediyesi, kentin düşük riskli iller arasında yer alması ile birlikte vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek adına kent merkezinden 12 kilometre uzaklıkta olan Merga Bütan Kayak Merkezine seferler düzenlemeye başladı. Kayak merkezine gitmek isteyen vatandaşların ekonomik koşullarda ulaşabilmesi için harekete geçen belediye yetkilileri, cumartesi ve pazar günlerinde 08: 00 ila 16: 00 saatleri arasında seferler düzenledi.

Daha önce kayak merkezine ticari taksilerin çok pahalı gittiğini ifade eden vatandaşlar, bu hizmetinden dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Hakkari Belediyesi kayak merkezine sefer düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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