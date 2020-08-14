Hakkari Belediyesi ekiplerinden, yarasaların yuva yaptığı evde inceleme
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Hakkari Belediyesi ekiplerinden, yarasaların yuva yaptığı evde inceleme

HAKKARİ'nin Biçer Mahallesi'nde, Şükrü Saraçoğlu'nun yaşadığı 3 katlı binanın çatısında yuva yapan yarasalar, belediye ekiplerini harekete geçirdi.

Hakkari Belediyesi ekiplerinden, yarasaların yuva yaptığı evde inceleme
14.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:29

HAKKARİ'nin Biçer Mahallesi'nde, Şükrü Saraçoğlu'nun yaşadığı 3 katlı binanın çatısında yuva yapan yarasalar, belediye ekiplerini harekete geçirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yarasaların yuva yaptığı evde inceleme yaptı.

Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde yaşayan Şükrü Saraçoğlu'nun yaşadığı 3 katlı binanın çatısına yuva yapan yarasalar, ailenin endişeye kapılmasına ve korkmasına neden oldu. Binanın en üst katında yaşayan 6 kişilik Saraçoğlu ailesi, 1 haftadır yarasa korkusu yaşıyor. Aile üyeleri, daha önce 1-2 tane olan yarasaların sayısının kısa zaman içerisinde 20'yi aştığını belirtip, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne başvurdu. 

Bunun üzerine ekipler, yarasaların yuva yaptığı eve gelerek çatı katında incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri, uçuşan yarasaların arasında inceleme yaparken, durum tespiti yaptıklarını, yarasaların bulunduğu alanı terk etmesi için de çalışma yapacaklarını söyledi. SAYI GİDEREK ÇOĞALDIEv sahibi Şükrü Saraçoğlu, "Bu yarasalar önce 1-2 taneydi. Sonra bu sayı giderek çoğaldı. Endişemiz de giderek artınca yetkililerden yardım rica ettik. Belediyeden gelen veteriner ekibi burada inceleme yaptı. Bu duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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