Hakkari Belediyesi araç filosunu güçlendirdi İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle temizlik işlerinde kullanmak üzere 8 yeni araç aldı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle temizlik işlerinde kullanmak üzere 8 yeni araç aldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, merkez otogara getirilen 6 hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı, kazıcı, çöp taksi ve 272 çöp konteynerini inceleyerek bilgi aldı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve başladıkları günden bu yana belediyenin araç filosuna 24 yeni araç eklediklerini söyledi.

Araçları Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İller Bankasının desteğiyle aldıklarını belirten Akbıyık, "Temizlik işlerine her yıl 2 milyon 500 bin liranın üzerinde para harcıyorduk. İhaleyle özel sektöre yaptırıyorduk. Şu anda kendimiz yapıyoruz. İnşallah bu para Hakkarililere daha farklı alanlarda hizmet olarak dönecek." dedi.

Mahalle yollarında yolcu taşıma işi yapan mevcut minibüslerin ihtiyacı karşılayamadığını, buna yönelik girişimlerde bulunduklarını dile getiren Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hem rekabeti dengelemek hem de vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek için 10 minibüsümüz de inşallah önümüzdeki ay gelecek ve vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Her şekilde gelişen, kalkınan daha müreffeh olan bir Hakkari olacak inşallah. Şu anda Hakkari Belediyesinde 32 araç var. 8 tanesi çalışmıyor. Araç filomuzu neredeyse yüzde 100 yenilemiş oluyoruz. Araçlarımız için bakım merkezi kuracağız ve bakım, onarım giderlerinden de tasarruf sağlayacağız."

Kaynak: AA