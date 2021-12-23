Hakkari Belediye ekibi eksi 15 derecede çalıştı

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediyesine bağlı ekipler, gece yarısı arızalanan içme suyu şebekesini onarmak için eksi 15 derecede çalıştı.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, arızalanan içme suyu şebeke hattını onarmak için eksi 15 derecede çalıştı. Ağır kış şartları nedeniyle arızalanan içme suyu hatlarına müdahale eden ekipler, bölge halkının su sıkıntısı çekmesinin önüne geçiyor. Soğuk nedeniyle oluşan buzul ve sarkıtların içerisinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipler, buzla kaplanan su hatlarına müdahale ediyor. Gece karanlığında yer yer ateş yakarak ısınan belediye ekipleri olumsuz hava şartlarına adeta meydan okuyor.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, "İçme suyu ve kanalizasyon şebekesi ağır kış şartları nedeniyle neredeyse her gün arıza veriyor. içme suyu hatlarında suyun donması nedeniyle patlaklar ve sayaçlarda arızalar meydana geliyor. Vatandaşlarımızın içme suyu konusunda herhangi bir sıkıntı çekmemesi için ekiplerimiz arızalara çok kısa sürede müdahale ediyor. Bu çalışmalardan hem vatandaşlar hem de biz çok memnunuz. Ekiplerimiz soğuklarla mücadele ederek yer yer ateş yakarak ısınmaya çalışıyorlar" dedi. - HAKKARİ