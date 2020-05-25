HAKKARİ Bayramda evlerine giren ebabili besliyorlar
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HAKKARİ Bayramda evlerine giren ebabili besliyorlar

Bayramda evlerine giren ebabili besliyorlarHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ev kadını Melek Düzen (30), bayram günü pencereden evlerine giren ebabili görünce büyük sevinç yaşadı.

25.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:50

Bayramda evlerine giren ebabili besliyorlar

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ev kadını Melek Düzen (30), bayram günü pencereden evlerine giren ebabili görünce büyük sevinç yaşadı. Düzen, "Mübarek bir kuşun, böyle mübarek bir günde bize konuk olması çok mutlu etti. Kuş uçamıyor, yetkilerin gelip kuşu alıp, doğaya bırakmalarını istiyorum" dedi.

İlçenin Yeni Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi Melek Düzen, bayramın ilk günü evinin mutfak penceresinden içeri giren ebabili görünce şaşkınlık yaşadı. Kuşun türünü öğrenmek için internette araştırma yapan Düzen, ebabil olduğunu öğrenince, büyük bir sevinç yaşadı.

Ebabili görünce hemen eşine haber verdiğini anlatan Düzen, "Eşim gelip baktıktan sonra farklı bir kuş olduğunu söyledi. Daha sonra internetten araştırdık. Resimlerini çekip başka yerlere gönderdik. Ebabil olduğunu öğrendik. Soğuktan uçamadığını gördük ve sıcak tutup yeme verdik. Etçil olduğunu öğrendik. Kıyma ve su verdim. Bizi görünce yemedi. Yalnız bir odaya bırakıp bir şeyleri atıştırmasını bekledik. Yetkililerin gelip almasını bekliyoruz. Bizim de bakabilecek gibi bir imkanımız yok. Kuşu en çok da çocuklarım sevdi" diye konuştu.

EBABİLİN HİKAYESİ

Kuran-ı Kerim'de de yer alan ebabil kuşları Kabe'yi yıkmak için gelen; dönemin en acımasız ve İslam düşmanlığı yapan Ebrehe ve kalabalık fil ordusunu gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak yenilmelerine sebep olmuşlardır. Dini hikayelere konu olan ebabil, Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler. Fil suresinin anlattığı ebabil, diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramaz. Ebabil tüm canlılardan kaçmaya çalışır ve bunun için hızlı ve çevik bir vücut yapısına sahiptir. Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Geceleri gören bir türdür.

HAKKARİ Bayramda evlerine giren ebabili besliyorlar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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