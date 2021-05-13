HAKKARİ Bakan Soylu: Çukurca'da 3 sivili katleden turuncu listedeki terörist öldürüldü
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HAKKARİ Bakan Soylu: Çukurca'da 3 sivili katleden turuncu listedeki terörist öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Soylu: Çukurca'da 3 sivili katleden turuncu listedeki terörist öldürüldü (3)BAKAN SOYLU, ÜS BÖLGESİNDE GÖREV YAPAN ASKERLERE BİR ARAYA GELDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3480 rakımlı ve Türkiye'nin en yüksek sınır üs bölgesi olan Düztepe üs bölgesinde, Mehmetçikle bir araya geldi.

Bakan Soylu: Çukurca'da 3 sivili katleden turuncu listedeki terörist öldürüldü (3)

BAKAN SOYLU, ÜS BÖLGESİNDE GÖREV YAPAN ASKERLERE BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3480 rakımlı ve Türkiye'nin en yüksek sınır üs bölgesi olan Düztepe üs bölgesinde, Mehmetçikle bir araya geldi. Bakan Soylu'ya, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

İçişleri Bakanı Soylu bu ziyaretini Twitter hesabından "3480 metre rakımda, Türkiye'nin en yüksek sınır üs bölgesi olan, Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'ndeyiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kahramanlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti" cümleleriyle paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MEHMETÇİKLE BAYRAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaret ettiği Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Düztepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçikle bir araya geldi. Askerlerle sohbet eden Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun telefonundan askerlere seslendi.

Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, "Er, erbaş ve uzman çavuşlarımız, Ramazan Bayramı'nın arifesinde hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şu anda bulunduğunuz yerlerin ne kadar önemli olduğunu özellikle biliyorum. Orada verdiğiniz mücadele sebebiyle sizleri tebrik ediyorum. Buralarda daha önce çok şehitlerimiz oldu, mekanları cennet olsun. Yaralılarımız oldu, Rabbim şifa versin. Sürdürdüğünüz bu mücadele sebebiyle şahsım, milletim adına sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum" ifadelerini kullandı.

'ZAFERE BİR NEBZE KALDI'

Terörle mücadelede zafere bir nebze kaldığını bildiren Erdoğan, "Bu zaferi inşallah beraberce, şu anda kabirlerinde uyuyan şehitlerimizin rahat uyuması için gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Çünkü onların ardından sizlerin verdiği bu mücadele, özellikle şehitlerimizi rahat ettirmiştir. Ailelerinizle birlikte sizlere mutluluklar diliyorum. Yaralılarımıza da şifalar diliyorum, kalın sağlıcakla" diye konuştu.

HAKKARİ Bakan Soylu: Çukurca'da 3 sivili katleden turuncu listedeki terörist öldürüldü
HAKKARİ Bakan Soylu: Çukurca'da 3 sivili katleden turuncu listedeki terörist öldürüldü
HAKKARİ Bakan Soylu: Çukurca'da 3 sivili katleden turuncu listedeki terörist öldürüldü
HAKKARİ Bakan Soylu: Çukurca'da 3 sivili katleden turuncu listedeki terörist öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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