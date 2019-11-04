Hakkari araçlardaki süt kutusu ve lastikten uyuşturucu çıktı

Hakkari araçlardaki süt kutusu ve lastikten uyuşturucu çıktı

Araçlardaki süt kutusu ve lastikten uyuşturucu çıktıHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polisin durdurduğu 2 araçtan birinin lastiğinde, diğerinde de süt kutusu içinde toplam 2 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

04.11.2019 22:19
Hakkari araçlardaki süt kutusu ve lastikten uyuşturucu çıktı

Araçlardaki süt kutusu ve lastikten uyuşturucu çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polisin durdurduğu 2 araçtan birinin lastiğinde, diğerinde de süt kutusu içinde toplam 2 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol noktası oluşturarak şüpheli araçlarda uygulama yaptı. Durdurulan araçlardan birinin lastiği ile diğerindeki süt kutusunda toplam 2 kilo 166 gram metamfetamin bulundu. Polis araçların sürücülerini gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

VİDEO: Hakkari araçlardaki süt kutusu ve lastikten uyuşturucu çıktı
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