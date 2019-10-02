Hakkari alime öğretmen, engelli ismail'i hayata bağladı

02.10.2019 13:12

Alime öğretmen, engelli İsmail'i hayata bağladı

ALİME ÖĞRETMEN BÜTÜN BAŞARILAR, GÖZLERİNDEKİ SEVİNÇLE MÜMKÜN OLDU

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Dedeler Köyü Şehit Piyade Er Metin Artık İlkokulu mdürlüğünü yapan Alime Taşçı (28), bedensel engelli olduğu için okula gelemeyen İsmail Nişo'ya (13) evde özel eğitim verip okuma ve yazma öğretti. İsmail, öğretmeni sayesinde İstiklal Marşı'nı da kısa sürede ezberledi.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler Köyü'nde 5 yıldır görev yapan Alime Taşçı, gösterdiği fedakarlık sayesinde bedensel engelli bir çocuğu hayata bağladı. Bu yıl görev yaptığı Dedeler Şehit Piyade Er Metin Artık İlkokulu'nun müdürlük görevini de üstlenen Taşçı, okuluna yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan bir evde bedensel engeli bir çocuğun bulunduğunu ve bu yüzden okula gelemediğini öğrenince hemen harekete geçti. Önce aile ile daha sonra da Mill Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçerek 13 yaşındaki İsmail Nişo'ya evinde eğitim vermeye başladı.

İsmail'e 2 aydır eğitim veren Alime Taşçı, kısa sürede okumayı ve yazmayı öğretti. Bu süre içerisinde İstiklal Marşı'nı da İsmail'e ezberletten Alime Öğretmen, bundan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Çabalarının devam edeceğini belirten öğretmen Taşçı, Dedeler köyünde 5 yıldır sınıf öğretmenliği yapıyorum, İsmail bizim 1'inci sınıf öğrencimiz. Fiziksel engeli nedeniyle okula gelemiyor. Bu konu ile ilgili neler yapabilirim diye düşündüm. Daha sonra İsmail'in ailesiyle, Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçtim. Bakanlığın 'evde eğitim' uygulaması ile biz de İsmail'le birlikte evde derslere başladık dedi.

İsmil'in çok iyi bir ilerleme kaydettinğini ve İstiklal Marşı'nı da öğrendiğini anlatan öğretmen Taşçı, Okumayı, yazmayı öğrendi. Şu anda toplama işlemlerini yapabiliyoruz. Çok inanılmaz hızlı ilerledi. İsmail, İstiklal Marşımızı da kısa sürede öğrendi. ve ben bunun gurunu yaşıyorum. Bütün bu başarılar, İsmail'in öğrenme isteği ve gözlerindeki sevinçle mümkün oldu. Ailesinin de beni kendi evlatları gibi sahiplenmeleri bana büyük mutluluk yaşattı. Bu bana ayrıca eğer bir toprağı emekle işlemeye devam ediyorsanız bütün tohumların filizlenebileceğini de gösterdi. Biz bunu gördükdiye konuştu.

Kaynak: DHA