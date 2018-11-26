Hakkari AK Parti'nin Hakkari Adayı Epcim'e 300 Araçlık Konvoyla Karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'den Hakkari Belediye Başkanlığına aday gösterilen Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çiftlik mevkisinde 300 araçlık konvoyla karşılandı. Epcim, misafirperverliği ve doğal güzellikleriyle Türkiye'ye örnek olmuş Hakkari'de aday olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Bu şehir yıllarca terör belasından çok çileler çekti. Buradaki insanlar terör noktasında çok büyük bedeller ödedi. Hakkari halkı artık hizmet istiyor" dedi.

Cüneyt Epcim, Hakkari Vali Yardımcılığı görevini sürdürürken, 11 Ekim 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak da atandı. Epcim, AK Parti'den 8 aday adayının bulunduğu Hakkari Belediye Başkanlığı için başvuru yapmadığı halde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday gösterildi. Hakkari Vali Yardımcılığı ve Belediye Başkan Vekilliğini sürdüren Cüneyt Epcim, aday tanıtımı için gittiği İstanbul'dan bugün kente döndü.

AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim, kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftlik mevkisinde yaklaşık 300 araçlık konvoyla karşılandı. Belediye binası önünde de yüzlerce vatandaş, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür'ün de eşlik ettiği Epcim'i alkışlayıp, 'En büyük başkan bizim başkan' sloganı attı.

'BU ŞEHİR TERÖR BELASINDAN ÇOK ÇEKTİ'

Hakkarilileri çok sevdiğini ve gurur duyduğunu belirten Cüneyt Epcim, "Çünkü Hakkari, ülkemizin en kritik coğrafyasında yer alıyor. Doğal güzellikleriyle, insani güzellikleriyle ve misafirperverliğiyle tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir şehir. Bu şehir, yıllarca terör belasından çok çileler çekti. Buradaki insanlar terör noktasında çok büyük bedeller ödedi. Yaklaşık 4 yıl önce göreve başladım. Son 2 yılda da Hakkari Belediye Başkanı olarak güzel hizmetler yapma noktasında elimizden gelen gayreti gösterme çabası içerisinde olduk. Ben Hakkari'de bir sokağa hizmet götürdüğümde veya hangi insanla konuşsam, kendileri hep bizden memnuniyetle söz ettiler. Ben de Hakkari'yi dışarıda hep iyi şekilde temsil etmeye, Hakkari insanının güzeliklerini hep iyi şekilde göstermeye çaba gösterdim" dedi.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ÖZEL BİR İNİSİYATİF KULLANDI'

Hakkari'de birlik ve beraberlik içerisinde son 2 yılda güzel çalışmaların yapıldığını anlatan Epcim, şunları kaydetti:

"Tabii ki hala Hakkarimizin çok ciddi çalışmalara ihtiyacı var. Belediyeler insanın hayatına doğrudan dokunma ve insanın yaşam standartını geliştirme yerleridir. Bu manada altyapısı bitmiş olan ve seneye doğal gazı her şeyiyle getirmiş olan daha büyük yatırımları da Hakkari'ye getirme noktasında bundan sonra da elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız özel bir inisiyatif kullandı. Özellikli Hakkari halkına daha fazla hizmet edebilmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tabii ki demokratik ortamda ve ahlaki ilkelerimize, AK Parti'ye yakışır bir şekilde bir seçim geçmesini niyaz ediyorum. Burada Hakkari insanımızın demokratik ortama saygı göstereceğini ve bundan sonraki çalışmalarımızda da bizlere yardımcı olacaklarına eminim. Böyle güzel bir karşılama yaptığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle Hakkari halkına, 2 yıldır yaptığımız hizmetlerde bizleri çok güzel bir şekilde destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bunun yanında İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, kendisi buranın bir milletvekili gibi her yaptığımız çalışmada bizlere desteğini esirgemedi."