Hakkari AK Parti İl Teşkilatı Çukurca'yı ziyaret etti
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Hakkari AK Parti İl Teşkilatı Çukurca'yı ziyaret etti

Hakkari AK Parti İl Teşkilatı Çukurca'yı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hakkari AK Parti İl Teşkilatı ve koordinatörleri Çukurca ilçesinde bir araya geldi.

Hakkari AK Parti İl Teşkilatı ve koordinatörleri Çukurca ilçesinde bir araya geldi.

Hakkari AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Bölge Koordinatörü Abbas Aydın, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Av. Abdulmecit Tarhan, Çukurca ilçesini ziyaret etti. İlk olarak İlçe Başkanı Zeki Derin'i ziyaret eden İl Teşkilat üyeleri bir süre sohbet ettikten sonra, Belediye Başkanı Ensar Dündar'ı makamında ziyaret etti. Partililer, Çukurca ilçesine yaptığı güzel hizmetlerinden dolayı Bakan Dündar'a teşekkür etti.

Öte yandan AK Parti İl Teşkilatı üyelerinin, ilçe, belde, köy ve mezralardaki ziyaretlerini aralıksız sürdürecekleri bildirildi. - HAKKARİ

Hakkari AK Parti İl Teşkilatı Çukurca'yı ziyaret etti
Hakkari AK Parti İl Teşkilatı Çukurca'yı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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